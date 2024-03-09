رمضان 2024.. مدحت صالح ينتهي من تتر "إمبراطورية ميم"

انتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل “امبراطورية ميم”، للفنان خالد النبوي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخرجت النسخة الأخيرة من تتر مسلسل “امبراطورية ميم”، بعدما تم وضع اللمسات النهائية عليها، لتكون جاهزة للطرح على السوشيال ميديا وكل المنصات.

حرصت الفنانة حلا شيحا على تشويق جمهورها لأحداث المسلسل الرمضانى “إمبراطورية ميم”، حيث نشرت صفحة Witch It ودى إى سى فيديو للفنانة وهى تقول "فى إيه بقى ما تضغطش عليا عاوزين تعرفوا اللى هيحصل كلها كام يوم وتعرفوا الموضوع".

تواصل الفنانة حلا شيحا، تصوير باقي مشاهدها في مسلسل إمبراطورية ميم الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2024 أمام الفنان خالد النبوي، ويشهد المسلسل عودتها إلى التمثيل مجددا بعد غياب.

حلا شيحة

وتصور الفنانة حلا شيحة مشاهدها اليوم في أحد لوكيشنات المسلسل بمنطقة المعادي، والتي تجمعها مع الفنان خالد النبوي، وتواصل التصوير غدا.

ويصور النجم خالد النبوى حاليا مشاهد مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

شخصية خالد النبوي

حيث يجسد خالد النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.

وكان حرص الفنان نور النبوى على مشاركة جمهوره صورة تجمعه بوالده الفنان خالد النبوى من كواليس مسلسل "امبراطورية ميم"، الذي من المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وعلق نور النبوى على الصورة قائلًا: العركة بدأت، مسلسل امبراطورية ميم في رمضان 2024، توكلنا على الله".

نور النبوي ووالده

يصور خالد النبوي مسلسله الجديد “إمبراطورية ميم” ويترقب الجمهور عرضه فى رمضان.

ويجدد النبوي تعاونه مع كاست مسلسل "راجعين يا هوى" الذي قدمه عام 2022، وهما المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، وشركة أروما للإنتاج.

ويعد العمل عن رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس الذي قدمت في عمل سينمائي عام 1972 ببطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكان يحمل نفس الاسم، والذي أعاد لأذهان الجمهور واحدة من كلاسيكيات الزمن الجميل، والذي شارك به كل من أحمد مظهر، سيف أبو النجا، هشام سليم، ليلى حمادة وكان من إخراج حسين كمال.

وتتعاون حلا شيحة مع كل من المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة من جديد، إذ نجح الثلاثي في تحقيق نجاح جماهيري كبير العام الماضي من خلال مسلسل “راجعين يا هوي”، والذي كان مأخوذًا أيضًا عن إحدى روائع الكاتب أسامة أنور عكاشة.

وكانت احتفلت أسرة مسلسل “إمبراطورية ميم” بعيد ميلاد الطفلين منى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وسط حضور أبطال العمل خالد النبوى، وحلا شيحة والمخرج محمد سلامة.

أسرة مسلسل إمبراطورية ميم

يصور المخرج محمد سلامة حاليًا مسلسل “إمبراطورية ميم”، بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يعتمد على الرواية الأصلية التي كتبها الراحل إحسان عبد القدوس.

وظهر خلال كواليس التصوير كل من النجم خالد النبوى، والكاتب محمد سليمان عبد الملك، والمخرج محمد سلامة.

وجمعت المشاهد الأولى كلام من خالد النبوى ونور النبوى وحلا شيحة، على أن ينضم باقى فريق العمل تباعا لتصوير المشاهد خلال الأيام المقبلة.

وكان كشف المخرج محمد سلامة، عن أبطال مسلسله القادم، "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطل وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحا، وهما:



هاجر السراج ، نور النبوي ، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين , منى أحمد زاهر , عبد الله سعد، ريمون توفيق, محمد محمود عبد العزيز , يارا عزمي, أحمد طلعت, أحمد السلكاوي , باتع خليل , ليلى عز العرب , محمود حافظ, نشوى مصطفى , أحمد عنان، محمود فايز.



ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

محمد سلامة

وبدأ محمد سلامة التصوير وهو مسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.