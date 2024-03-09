محافظ جنوب سيناء: مدينة طابا مصاف المدن السياحية الكبرى

قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إننا نحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهي مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم درسا فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذي يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

واضاف ان الاحتفال هذا العام يحوي رسالة والقاء الضوء علي مدينة طابا باعتبارها تشمل كافة الإمكانات السياحية من فنادق وبنية فوقية وتحتية تؤهلها ان تكون في مصاف المدن السياحية الكبرى وبها جميع عناصر الجذب السياحي.

كما طالب محافظ جنوب سيناء الإعلام بضرورة الترويج السياحي لمنطقة نويبع وطابا وإبراز المقاصد السياحية والمناطق الخلابة الساحرة بها.

ووجه الدعوة للمصريين أولا لزيارة تلك البقعة الغالية، والسرد لأبنائهم قصة المعركة الدبلوماسية لاسترداد الأرض..