أسعار السيارات لدى الموزعين والتجار اليوم بعد التخفيضات الأخيرة

حالة من الركود باتت تتصدر المشهد في سوق السيارات عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وما تبعه من انهيار للدولار في السوق السوداء. وشهدت الساعات القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً في قيمة الأوفر برايس المفروض على أسعار السيارات، وإنتهاء الظاهرة على بعض الموديلات، فضلاً عن وجود خصومات محدودة على السعر الرسمي لبعض الموديلات. ورغم التراجع الذي ضرب أسعار السيارات، إلا أن ذلك لم يفلح في عودة حركة المبيعات، في ظل امتناع غالبية العملاء عن الشراء.

وأجرت بوابة الوفد الإلكترونية جولة على معارض السيارات لرصد آخر أسعار السيارات اليوم 9 مارس في السوق المصرية لدى التجار والموزعين بعد التعديلات الجديدة.

إم جي zs

أسعار السيارات اليوم في المعارض

توضح السطور التالية الأسعار الحالية لأبرز الموديلات في السوق المصرية لدى التجار والموزعين.



تويوتا كورولا SMART

مليون 700 ألف جنيه

هيونداي أكسنت RP

مليون و٢٠ ألف جنيه

تيجوان

٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه

أوبل جراند لاند+Tl

2 مليون و٦٠٠ ألف جنيه

سوزوكي سويفت

900 ألف جنيه

كيا سبورتاج GT

2 مليون و650 ألف جنيه

شيري تيجو 3

مليون و20 ألف جنيه

شيري تيجو 7

مليون 255 ألف جنيه

إ م جي ZS

مليون 150 ألف جنيه

هيونداي النترا CN7

"الفئة الثالثة" مليون و750 ألف جنيه

هيونداي النترا HD

مليون و150 ألف جنيه

هيونداي توسان "فئة 3"

2 مليون 250 ألف جنيه

بي واي دي F3

750 ألف جنيه

نيسان سنترا

مليون جنيه

نيسان صني

870 ألف جنيه

تويوتا كورولا

وتعد التخفيضات الحالية هي الأولى منذ عدة أشهر حيث شهدت أسعار السيارات في مصر مؤخراً ارتفاعات جنونية، بالإضافة إلى زيادات غير رسمية “أوفر برايس” على جميع الموديلات.

الأوفر برايس في سوق السيارات

ويقصد بالـ" اوفر برايس" زيادة سعرية غير رسمية يفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات، ويدفعها العملاء، وذلك مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بوكلاء العلامات التجارية والتي قد تمتد لعدة أشهر، في ظل الضوابط الاستيرادية الحالية.