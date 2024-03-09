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أسعار السيارات لدى الموزعين والتجار اليوم بعد التخفيضات الأخيرة موعد أول أيام رمضان 2024 فلكيًا
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

أسعار السيارات لدى الموزعين والتجار اليوم بعد التخفيضات الأخيرة

انخفاض الأوفر برايس
انخفاض الأوفر برايس على السيارات

حالة من الركود باتت تتصدر المشهد في سوق السيارات عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وما تبعه من انهيار للدولار في السوق السوداء.  وشهدت الساعات القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً في قيمة الأوفر برايس المفروض على أسعار السيارات، وإنتهاء الظاهرة على بعض الموديلات، فضلاً عن وجود خصومات محدودة على السعر الرسمي لبعض الموديلات. ورغم التراجع الذي ضرب أسعار السيارات، إلا أن ذلك لم يفلح في عودة حركة المبيعات، في ظل امتناع غالبية العملاء عن الشراء.

وأجرت بوابة الوفد الإلكترونية جولة على معارض السيارات لرصد آخر أسعار السيارات اليوم 9 مارس في السوق المصرية لدى التجار والموزعين بعد التعديلات الجديدة.

إم جي zs

أسعار السيارات اليوم في المعارض

 

توضح السطور التالية الأسعار الحالية لأبرز الموديلات في السوق المصرية لدى التجار والموزعين.


تويوتا كورولا SMART
مليون 700 ألف جنيه
هيونداي  أكسنت RP
 مليون و٢٠ ألف جنيه
 تيجوان
 ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه
أوبل جراند لاند+Tl
 2 مليون و٦٠٠ ألف جنيه

سوزوكي سويفت
900 ألف جنيه
 كيا سبورتاج  GT
 2 مليون و650 ألف جنيه
 شيري تيجو 3
 مليون و20 ألف جنيه
 شيري تيجو 7
 مليون 255 ألف جنيه
 إ م جي ZS
مليون 150 ألف جنيه
هيونداي النترا CN7
"الفئة الثالثة" مليون و750 ألف جنيه
 هيونداي النترا HD
 مليون و150 ألف جنيه
هيونداي توسان "فئة 3"
2 مليون 250 ألف جنيه
 بي واي دي F3
 750 ألف جنيه
نيسان سنترا
مليون جنيه
 نيسان صني
870 ألف جنيه

تويوتا كورولا

وتعد التخفيضات الحالية هي الأولى منذ عدة أشهر حيث شهدت أسعار السيارات في مصر مؤخراً ارتفاعات جنونية، بالإضافة إلى زيادات غير رسمية “أوفر برايس” على جميع الموديلات.

الأوفر برايس في سوق السيارات

ويقصد بالـ" اوفر برايس" زيادة سعرية غير رسمية يفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات، ويدفعها العملاء، وذلك مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم  الحجز الخاصة بوكلاء العلامات التجارية والتي قد تمتد لعدة أشهر، في ظل الضوابط الاستيرادية الحالية.

الجريدة الورقية