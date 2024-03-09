محافظ بني سويف يشيد بمبادرة البنك الزراعي المصري لدعم للأسر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المشاركة المجتمعية في دفع جهود الدولة لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وذلك في إطار التعاون والمسئولية المجتمعية من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاسيما في مجال دعم القرى والفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد البنك الزراعي المصرى، برئاسة المحاسب أحمد أبوزيد رئيس منطقة شمال الصعيد، الذي قام بالنيابة عن المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بعرض كوبونات الدعم للأسر الأكثر احتياجات لشراء مواد غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وذلك بقيمة 500 ألف جنيه مصري، وذلك للتوجيه بما يلزم لتوزيعها من خلال الجهات الحكومية المختصة.

أثنى المحافظ على مبادرة البنك، لاسيما وأن تستهدف تخفيف و رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ،خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، معرباً عن تقديره لقيادات البنك، وجهوده في المشاركة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتي سبقها مبادرة مماثلة لتجهيز العرائس الأيتام، وذلك بالتوازي مع قيام البنك بدوره الأساسي في تقديم التسهيلات للشباب والمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم.

وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري، برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مثمنا ما يقدمه من مبادرات وخدمات مصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما أكد المحافظ على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

فيما أوضح مسؤولو البنك، أن المبادرة يتم تنفيذها انطلاقاً من دور البنك الوطني ومسؤوليته المجتمعية، للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة المحافظات، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

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