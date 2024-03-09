محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البري في الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا

احتفالا بالعيد القومى ..

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بمنفذ طابا البري للوقف على مراحل التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة، وإحياء الذكرى الـ 35 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن توسعة وتطوير المنفذ كان ضرورة ملحة خاصة أن المنفذ شهد خلال الفترة الماضية توافد آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم يوميا مشيرا إلى أن أعمال التوسيع والتطوير الجارية بالمنفذ تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات مرور السائحين، من خلال رفع كفاءة المنفذ ومضاعفة طاقته لاستيعاب نحو 700 ألف سائح.



وقال مدير عام منفذ طابا البري، إن أعمال تطوير المنفذ تجري في عدة اتجاهات، إحداهما تطوير صالة السفر من خلال إقامة مبنى مرور وقاعة VIV ، وبازارات، و منطقة سوق حرة.



وأوضح مدير المنفذ، أنه جار إنشاء مبنى تفتيش "Xry"، لتسريع إجراءات التفتيش، وتسهيل إجراءات المرور، خاصة أن المنفذ كان يستقبل أكثر من 16 ألف سائح يوميا خلال الفترة الماضية..



وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة طابا تتمتع بالأمن والأمان، وتفتح أبوابها لاستقبال السائحين، للاستمتاع بأجوائها المعتدلة على مدار العام، والمقاصد السياحية المتنوعة عالميا، مشيرا إلى أنه يسعى لإقامة المهرجانات الفنية بها لتنشيط السياحة، و إلقاء الضوء على المقومات السياحية الطبيعية الفريدة عالميا وليس محليا فقط.