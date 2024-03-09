محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا

احتفالا بالعيد القومى ..

تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا ، يرافقه اللواء تامر زاهر مدير ادارة المياه بالقوات المسلحة، والمهندس حمادة نصار رئيس جهاز جنوب سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.



واستمع المحافظ ومرافقيه لشرح واف لمشتملات ومكونات المحطة التي تعمل بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع إلى 10,000 متر مكعب / يوم ، وتبلغ تكلفتها التقديرية 300 مليون جنيه .

يشار الي ان مالك المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي تنفيذ إدارة المياه بالقوات المسلحة، مكونات المحطة المأخذ البحري، و الفلاتر الرملية و الميكرونية ووحدات التحلية، ومهمات الكهرباء ووحدات التوليد وخزانات المياه المنتجة سعة 10 آلاف م3.