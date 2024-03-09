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السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 12 راكب في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق طنطا بسيون

صورة من الحادث
صورة من الحادث

شهد طريق بسيون طنطا عند مدخل قرية كفرالعرب حادث تصادم سيارتين ميكروباص مروع منذ قليل، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى، ويشير الحصر المبدئى للمصابين بالحادث إلى أن عددهم 12مصابا، وهم خالد لطفي عبد المحسن زايد 20 سنه كسر مضاعف بالساق اليمنى جرح قطعي بالوجه 15 سم اشتباه كسر بالساق الايسر، ومنه الله شريف شاهين 20 سنه كسر مضاعف بالذراع الايمن اشتباه نزيف بالمخ اشتباه كسر بالساق الايسر، وامنيه محمد صالح 21 سنه اشتباه كسر بالساق الايسر ، وروحيه ياسين راضي 56 سنه اشتباه نزيف بالمخ ، وزينب وجيه حجاب 26 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج كدمه بالجبهه ، واحمد وجيه حجاب 20 سنه سحاجات وكدمات بالجسم ، وامنيه جمال علي صقر 22 سنه اشتباه خلع بمفصل الحوض الايسر، وعلا محمد الدريني 21 سنه اشتباه كسر بالساق الايسر وكدمه شديده بالجبهه ، ورحمه عبد القادر جلال 40سنه كسور متعدده بالجسم  كسربقاع الجمجمه ، ومصطفى يوسف ابو زيد 45 سنه نزيف بالمخ والبطن وكسور بالجسم ، وطفله 3سنوات لم يستدل عن الإسم أصيبت  اشتباه كسر بالساقين  وجروح متعدده بالوجه ، وطفل 13 عام لم يستدل عن الإسم مصاب بإشتباه كسر بالساقين اشتباه كسر بالانف اشتباه كسر بالفك الأعلى. 

وتم ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الجريدة الورقية