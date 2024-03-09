بيرمان مفاجأة جائزة السعودية الكبرى: تدمرت بدنيا لكني سعيد للغاية

أعرب السائق البريطاني الشاب اوليفربيرمان مفاجأة جائزة السعودية الكبرى للفورميلا وان على حلبة كورنيش جدة عن سعادته بنجاحه الكبير الذي حققه عصر السبت معترفا بأنه تدمر بدنيا وعصبيا خلال السباق .

وكان أوليفر بيرمان قد نجح في تحقيق المركز السابع في سباق جاهزة السعودية للفورميلا وان ليحقق ست نقاط هي الأولى في تاريخ السائق الشاب الذي شارك لأول مرة في سباقات الفورميل وان وعمره ١٨ عاما وعشرة أشهر ويوما واحدا متقدما على مواطنه وبطل العالم السابق لويس هاميلتون الذي حقق المركز الثامن والذي سبق وبدأ مشواره مع سباقات الفورميلا وان عام ٢٠٠٧ وعمر اوليفر بيرمان عام واحد فقط .

وعقب نهاية السباق وتحقيق اوليفر بيرمان المركز السابع بسيارة فيراري التي خاض بها السباق بديلا للسائق كارلوس ساينز الذي اجرى عملية استئصال للزائدة الدودية قبل اجراء السباق بساعات قال بيرمان في تصريحات صحفية: لا شك انه سباق شاق للغاية بدنيا . تدمرت بالفعل من الناحية المدنية والنفسية لكن في النهاية حققت المهم وهو إثبات تواجدي في عالم الفورميلا وان للمرة الاولى .

وتابع أوليفر بيرمان : لقد نجحت في تقديم أقصى طاقة لي امام سائقين كانوا خلفي مثل لاندو نوريس ولويس هاميلتون كما شعرت أنني كنت اسرع من فرناندو الونسو و جورج راسل اللذين كانا أمامي وحاولت الوصول لهما لكن المسافة بيننا كانت كبيرة ومن الصعب تعويضها .

يذكر ان السائق الأساسي كارلوس ساينز تابع السباق من مكان إدارة فريق فيراري بعد نجاح عمليته الجراحية لاستئصال الزائدة .