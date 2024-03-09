غدا.. تعليم الفيوم يحتفل بيوم الشهيد وورشة عمل فى المشروع الوطنى للقراءة

تنظم ادارة غرب الفيوم التعليمية بالاشتراك مع الادارة العامة للشئون التنفيذية بالمديرية، غدا الاحد احتفالية بيوم الشهيد، والتى تقام فى العاشرة صباحا بمدرسة التجارة بنات فى شارع الدالى بحى الجون .

يشرف على الاحتفالية مروى عبد العزيز مدير ادارة غرب الفيوم وهشام ابو عوف مديرعام الشئون التنفيذية ووريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

كما تنظم المديرية غدا الاحد ورشة عمل خاصة بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة بحضور مدير عام الادارة العامة للمكتبا فى الوزارة وفريق ادارة المشروع بمؤسسة البحث العلمى بدولة الامارات وتقام فى العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى بنقابة المعلمين .

ومن جهه اخرى اقامت مدرسة الأمل للصم بنين بدمو فى الفيوم حفل تُكريم الطلاب المتميزين ، المعلمين والإداريين والعمال البالغين سن المعاش بالمدرسة ، بحضور مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية ، و محمد حلمي بإدارة التربية الخاصة بالمديرية، وإدارة المدرسة، والمعلمين والطلاب وعدد من أولياء الأمور.وذلك تحت رعاية الدكتور امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

تم خلال الحفل تقديم عدد من الأنشطة والفقرات المتنوعة بمشاركة متميزة لطلاب مدرسة الأمل للصم بنين بدمو، أشاد بها جميع الحضور.