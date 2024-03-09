تكريم الطلاب المتميزين بمدرسة الأمل للصم بنين بالفيوم

أقامت مدرسة الأمل للصم بنين بدمو فى الفيوم حفل تُكريم الطلاب المتميزين، المعلمين والإداريين والعمال البالغين سن المعاش بالمدرسة، بحضور مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، و محمد حلمي بإدارة التربية الخاصة بالمديرية، وإدارة المدرسة، والمعلمين والطلاب وعدد من أولياء الأمور.

وذلك تحت رعاية الدكتور امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

تم خلال الحفل تقديم عدد من الأنشطة والفقرات المتنوعة بمشاركة متميزة لطلاب مدرسة الأمل للصم بنين بدمو، أشاد بها جميع الحضور.

معرض اعمال طلاب كلية التربية النوعية..

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض فني لأعمال طلاب كلية التربية النوعية".

حضر الافتتاح الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك بالكلية.

أثنى الدكتور عاصم العيسوي على أعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات إبداعية، وبقدرتهم على استخدام خامات الأخشاب المختلفة بشكل متميز.

وأوضح الدكتور هاني عبد البديع أن الأعمال المعروضه تأتي ضمن أعمال قسم التربية الفنية بالكلية، مشيرًا إلى احتواء المعرض على ١٢ عملًا فنيًّا قام بتفيذها طلاب الفرقة الثانية باستخدام الخامات الخشبية بأنواعها المختلفة، فضلًا عن مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة وهو عمل فني بمقاس ٤.٥ متر يتكون من ٦ وحدات منفصلة من الأخشاب.

وأضاف أن القطع الفنية تجمع بين مهارات الرسم والحفر واستخدام الألوان والأسلاك وتطويعها وفق رؤية الطلاب الإبداعية.

ومن جهه اخرى نظمت إدارة المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية فى جامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "مدونة السلوك الوظيفي: الأهمية والتطبيق" لكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، حاضر خلالها الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة السيمنار بكلية طب الأسنان.

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