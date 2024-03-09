السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

التحقيق حول تنقيب حداد عن الآثار في المطرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر النيابة المختصة، التحقيق حول قيام حداد بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة المطرية.

 

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط حداد بالقاهرة لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (حداد) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المُشار إليه ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب.

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