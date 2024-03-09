تشغيل تجريبي للسوق الحضري المطور بكفرالشيخ

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية_مدير أمن كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود نقل وتسكين الباعة الجائلين بسوق كفرالشيخ المطور، معلناً بدء التشغيل التجريبي لسوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م٢، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ.

وذلك بالتعاون مع مديرية أمن كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية أمن كفرالشيخ، والعميد شريف سالم، مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد أحمد نعيم، مدير الحماية المدنية، والعقيد محمد مكاوى، رئيس شرطة المرافق، والمقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والمقدم أحمد عمر، رئيس مباحث قسم ثان كفرالشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث شرطة المرافق، والمهندس خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

قال المحافظ أنه تم التشغيل التجريبي لسوق كفرالشيخ الحضرى المطور، الذي تم إنشاؤه على مساحة حوالى 3000م2، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، ونقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ وتسكينهم في السوق المطور، لتحقيق الإنضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، الذي تم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين ، وتوفير فرص العمل.

و أوضح أن السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، وذلك بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتاً الى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين وأنه من المقرر افتتاح السوق للعمل، خلال أيام، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.