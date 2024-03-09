منطقة الفيوم تقرر بدء دورة ترقى القسم الرابع

أجرت منطقة الفيوم لكرة القدم مساء اليوم قرعة مباريات دورة الترقى لدورى القسم الرابع بالمنطقة .

وقد عقدت المنطقة اجتماعا مع ممثلى الفرق الاربعة التى صعدت لدورة الترقى وهى فرق السيليين وسيلا وجولدن جيت وكفر محفوظ لتحديد موعد وشروط دورة الترقى .

حضر الاجتماع الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى والكابتن سيد الشورة عضو المكتب التنفيذى بالمنطقة ومدير لجنة الحكام والكابتن حسنى خطيرى عضو المكتب التنفيذى ومدير لجنة المسابقات بالمنطقة والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام والمحاضر بالمنطقة والكابتن محمد سامى مقرر لجنة المسابقات وعمر سيد معوض المسئول الادارى بالمنطقة .

كما حضر الاجتماع مندوبو الفرق الاربعة الكابتن حسن انور عن فريق السيليين والكابتن عمرو دعبس عن فريق جولدن جيت والكابتن محمد صميدة عن فريق سيلا والكابتن عبد الباقى صوفى عن فريق كفر محفوظ .

جدول المباريات..

تقرر بدء دورة الترقى فى الاسبوع الاخير من شهر ابريل القادم عقب الانتهاء من اجازة عيد الفطر وتقام الدورة من دورين ذهاب وعودة ويلعب كل فريق 6 مباريات وتبدأ المباريات يوم الثلاثاء 23 ابريل فى الدور الاول بلقاء السيليين وكفر محفوظ على ملعب الساحة فى حين يلتقى جولدن جيت وسيلا على ملعب سنورس وفى الاسبوع الثانى يوم 28 ابريل تلتقى سيلا والسيليين بملعب الساحة وكفر محفوظ وجولدن جيت على ملعب سنورس وفى الاسبوع الثالث يوم 3 مايو يلتقى فريق السيليين مع جولدن جيت وكفر محفوظ مع سيلا على ملعب سنورس .

وفى الدور الثانى يوم 8 مايو يلتقى فريق كفر محفوظ مع السيليين على ملعب سنورس وسيلا مع جولدن جيت على ملعب الساحة ويوم 13 مايو تلتقى السيليين مع سيلا على ملعب الساحة وجولدن جيت مع كفر محفوظ على ملعب سنورس وفى الاسبوع الاخير يوم 18 مايو يلتقى فريق جولدن جيت مع السيليين على ملعب سنورس وسيلا مع كفر محفوظ على ملعب الساحة .

وتقام المباريات خلال شهر ابريل فى الثالثة عصرا وفى شهر مايو تبدأ المباريات فى الرابعة عصرا .

وخلال الاجتماع تقرر سريان الانذارات والايقافات من الدورى على دورة الترقى وان المسموح بتواجدهم داخل الملعب اللاعبين والجهاز المقيد بـ "الاسكور شيت" 20 لاعب و9 جهاز فنى وادارى على ان يحمل الجهاز الفنى والادارى كارنية الاتحاد المصرى لكرة القدم لهذا الموسم وان النادى صاحب الملعب مسئول عن اخطار اجهزة الامن واحضار سيارة اسعاف حكومى مجهزة ورسوم تحكيم المباريات .

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