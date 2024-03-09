النائب أيمن محسب يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع بيوم الشهيد ويؤكد: تضحياتهم نقطة مضيئة فى تاريخ الوطنية المصرية

هنأ الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ «يوم الشهيد».

وقال «محسب»، إن يوم الشهيد الذى يوافق 9 مارس من كل عام سيظل يوما خالدا عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وهو ما يبعث برسالة قوية أن مصر لا تنسى تضحيات أبنائها مهما مرت السنون.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن يوم الشهيد مناسبة جيدة لاستعراض بطولات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن، وحماية أمنه واستقراره، مؤكدا أن بطولاتهم ستظل نقطة مضيئة فى تاريخ الوطنية المصرية، تتناقلها الأجيال لتكون نموذجا عظيما يحتذى به الجميع، فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن.

وأضاف النائب أيمن محسب، أن يوم الشهيد يعيد إلى أذهاننا العديد والعديد من قصص البطولة والتضحية، مشددا على أن الدولة المصرية لم تنس شهداءها الأبرار ودماءهم الذكية التى ضحوا بها من أجل رفعة الوطن، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لأسر الشهداء.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الجهود والتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب، وبدء مرحلة جديدة مغلفة بالأمن والاستقرار، وهو ما أتاح الفرصة أمام الدولة لإطلاق مسيرة البناء والتنمية التى أصابت كل شبر من أرض مصر، وكافة القطاعات.