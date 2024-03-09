اختيار أسم الأنبا بضابا لأسقف نجع حمادي الجديد

اختار البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، مساء اليوم السبت، اسم الأنبا بضابا، للراهب أنسطاسي السرياني، الذي اختير أسقفًا لإبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس خلفًا للراحل الأنبا كيرلس.

وحسب التقاليد الكنيسة، فإن الراهب أنسطاسي السرياني سيتخلي عن اسمه الرهباني السالف الذكر، ويحل بدلًا منه اسمه الذي اختار بابا الكنيسة وهو الأنبا بضابا.

معني اسم بضابا:

والاسم بضابا، له جذور فرعونية ويعني الرئيسي أو الجوهري فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني المُنتسب إلي الرأس.

ورجحت مصادر كنسية، إختيار البابا تواضروس الثاني لهذا الاسم لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، نسبة إلى دير أنبا بضابا الأثري الواقع شمال غرب مدينة نجع حمادي، والذي يعود للقرن السابع عشر الميلادي.

والأنبا بضابا، هو أحد أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وولد فى مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، وقد شغل فترة فى حياته أسقفًا على قفط، جنوب قنا، فى القرون الأولي للمسيحية فى مصر.

وأقيمت مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، فى القاهرة، المراسم الأولية لسيامة أسقف جديد لإبراشية نجع حمادي شمال قنا، وأعلن المقر البابوي، أمس الجمعة، سيامة وتجليس 5 أساقفة جدد، بينهم أسقفًا لنجع حمادي.

من أسقف نجع حمادي الجديد:

واُختير الراهب، أنسطاسي السرياني، لسيامته أسقفًا لإبراشية نجع حمادي، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم أول، وإتجه للرهنبة فى 2002.

وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون، ونال الراهب أنسطاسي السرياني، درجة القسيسية فى فبراير 2012 ـــ أصبح قسًا، ودرجة القمصية قبل أسبوع.

وفي ديسبمر 2022 شغرت إبراشية نجع حمادي، للأقباط الأرثوذكس، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس، وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية لجنة بابوية ثلاثية مؤقتة لإدارة الأبراشية.

ومن المنتظر أن تكتمل غدًا الأحد، مراسم سيامة وتجليس الأساقفة الجدد، الذين أعلن عن سيامتهم المقر البابوي بالقاهرة.