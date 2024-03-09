محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع قطيني بحي ثان طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار اعمال الرصف بشارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 متر وعرض 8متر بنسبة تنفيذ 85 % ،حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك ورفع مطابق الصرف الصحي، وتركيب بلاعات مياه الأمطار.



وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.