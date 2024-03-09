تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد أمام باب الجامع، بعد أدائه لفريضة صلاة العصر في منطقة الأميرية.

غدًا .. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد بالأميرية

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل إمام مسجد يدعى الشيخ موسى أمام باب المسجد طعنا بالسكين في منطقة الوايلي.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الوايلي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل أمام مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وإمام المسجد، قام علي إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثه شخص مجهول الهُوية طافية في مياه النيل بالدقهلية

كما عثرت الاجهزة الامنية بالدقهلية ، بالاشتراك مع أهالى قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر بالدقهلية، على جثمان شخص مجهول الهُوية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر، بعثورهم على جثة شخص طافية في مياه النيل أمام القرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وبفحصه تبين أنه في حالة انتفاخ واختفاء الملامح، ويرجح أن يكون قد مر على غرقه أكثر من 3 أيام، كما لم يُعثر على أوراق إثبات شخصية تدل على هويته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.