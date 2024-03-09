قرار جديد في واقعة قتل طالب علي يد زميله بمدرسة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس الطالب المتهم بقتل زميله ، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، وذلك داخل مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بكفر منصور التابعة، لإدارة طوخ التعليمية، اثر مشاجرة بين عدد من الطلاب بأسلحة بيضاء، حيث أقدم طالب بالصف الثانوي على قتل زميله بطعنه في الرقبة، وأحدث به جرح ذبحي أودى بحياته في الحال.

قرار جديد في واقعة قتل طالب علي يد زميله بمدرسة في القليوبية

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى وألقي القبض على الطالب المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين الطالب المجنى عليه وطالب آخر فأخرج المتهم مطواة وطعن المجنى عليه ولقي مصرعه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

وعلى الفور شكل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لتحديد وضبط المتهم، وبالفحص تبين قيام طالب يدعى عبد الرحمن كرم 17 سنة بالصف الثاني الثانوي العام، بطعن طالب يدعى عبد الله صبحي عزوز 16 سنة في الصف الأول الثانوى، بسبب تربص المتهم بالمجني عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهما يوم الأحد الماضى وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدي عليه اليوم بذبحه بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه في الحال، وإصابة الجاني بجرح قطعي بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس عنصرين إجراميين بتهمةالإتجار فى الأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، تخصص نشاطهما فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.