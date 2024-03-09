مدير تعليم نجع حمادي يكرم مديري المدارس ورؤساء وأعضاء الأقسام

كرم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم السبت، بمكتبه، مديري المراحل، ومديري المدارس الثانوية العامة والفنية، والمدارس الإعدادية ورؤساء الأقسام بديوان عام الإدارة، و منسقي الإعلام و المعلمين، المشاركين في تنفيذ القوافل التعليمية بنجع حمادي، والتي جري تنفيذها خلال يومي الخميس 29 فبراير، والجمعة 1 من مارس 2024، تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وسط إشادة من مديرية التربية والتعليم بقنا، وخبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، بحسن التنظيم والتجهيز وإقبال الطلاب والطالبات الكثيف علي الحضور والاستفادة.

شمل التكريم، مديري مدارس الشهيد خيرت القاضي الثانوية، والثانوية بنات بنجع حمادي، وأنور السادات الثانوية للبنات، و الحلفاية بحري الثانوية، والدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم، الشرقي بهجورة الثانوية، والشهيد إسلام الرسمية للغات، والرئيسية الإعدادية الثانوية المشتركة، وداود تكلا الثانوية، والقصر الثانوية المشتركة، ونجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ونجع حمادي الثانوية الصناعية العسكرية، و الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، والشهيد محمد رفعت الإعدادية بالشطبية، والمحطة الإعدادية المشتركة.

كما شمل التكريم، مديري التعليم الثانوي العام، و الفني، و الإعدادي، و الابتدائي، تنسيق التعليم الابتدائي، التدريب ومركز التنمية المهنية، العلاقات العامة و الإعلام، والأمن، والمتابعة وتقويم الأداء، والتطوير التكنولوجي، والإحصاء، وموجه أول العلوم، وموجه أول التربية المسرحية، وعدد من منسقي الإعلام والعلاقات العامة بالمدارس جري تكليفهم بالتغطية الإعلامية لفاعليات القوافل التعليمية بنجع حمادي.

من جانبه، أكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي أن تنفيذ القوافل التعليمية بنجع حمادي، لاقت استحسان وإشادة المديرية، وخبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، من حيث المشاركة الفعالة والحضور الطلابي للاستفادة العلمية، مؤكدا علي أن فريق عمل الإدارة التعليمية بنجع حمادي، ومديري المدارس الثانوية والإعدادية و منسقي الإعلام، أدوا ما عليهم من تكليفات علي الوجه الأمثل، وهو ما أدى إلى ظهور الإدارة التعليمية بنجع حمادي بالمظهر الحضاري اللائق، مقدما شكره للجميع، ومهنئا إياهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، والصوم الكبير للأخوة المسيحيين.