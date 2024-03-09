المصري " 2009 " يفوز خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية في دوري القطاعات

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن وائل حسني ، على مضيفه فريق كهرباء الإسماعيلية ب في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بملعب السكة الحديد بالإسماعيلية ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة قطاعات شرق بحري والقناة والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من مصطفى فتحي ومحمد غزالي وعمرو صابر، وفاز المصري بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بتلك النتيجة يصعد المصري إلى الدور نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة القنطرة غرب والنوبة.

تقدم فريق الكهرباء بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عشر ، قبل ان يتعادل نور الحناوي للمصري في الدقيقة الأربعين ، وفي الشوط الثاني يضيف البديل أحمد مصباح الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يتعادل فريق الكهرباء في الدقيقة الثامنة والعشرين من ركلة جزاء ، ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي مالت الكفة فيها لابناء بورسعيد لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة اهداف مقابل ثلاثة.

مثل المصري في المباراة : آسر عوض لحراسة المرمى ، أحمد حسن ، اياد رمضان ، عبده زارع ، زياد أيمن لخط الظهر ، مؤمن كامل ، نور الحناوي ، مهند زيادة لخط الوسط ، كريم علاء ، فكري مسعود ، صهيب حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد مصباح ، يوسف الجرايحي ، مصطفى ابراهيم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل حسني مدربًا عامًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. محمد مجدي عامر إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.