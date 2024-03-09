السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صور فضائية تكشف انتهاء إسرائيل من تقسيم غزة حتى ساحل البحر المتوسط

تقسيم غزة
تقسيم غزة

كشفت صور الأقمار الصناعية أن الطريق الإسرائيلي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وحسب العربية نت، أظهر تحليل لشبكة "سي إن إن" لصور الأقمار الصناعية أن الطريق الذي يبنيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقسم غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقال مسؤولون إسرائيليون إن ذلك جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة.

تكشف صورة الأقمار الصناعية التي التقطت في 6 مارس أن الطريق الشرقي الغربي، الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمتد الآن من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر (حوالي 4 أميال) ويقسم شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن جنوب القطاع. ويتضمن طريقًا قائمًا لحوالي 2 كيلومتر (1.2 ميل)، بينما الباقي جديد، وفقًا لتحليل شبكة "CNN".

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة "CNN" إنه يستخدم الطريق "لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة والسماح بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية".

عندما سُئل عن اكتمال الطريق، قال الجيش الإسرائيلي إن الطريق كان موجودا قبل الحرب ويتم "تجديده"، بسبب "إتلاف" المركبات المدرعة له. وأضاف أنه كان هناك: "لا بداية له ولا نهاية".

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن خطة، حصلت عليها شبكة "سي إن إن"، أمام حكومته الأمنية في 23 فبراير/شباط لمستقبل ما بعد حماس في غزة، بما في ذلك "تجريد كامل من السلاح" في القطاع، وإصلاح الأمن والإدارة المدنية والتعليم.

ويخشى الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة أن تؤدي الخطط الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب إلى المزيد من تقييد حريتهم في الحركة، ويتذكرون أيام الاحتلال الإسرائيلي قبل عام 2005، عندما أقيمت نقاط التفتيش بين القرى المجاورة وتم بناء الطرق الالتفافية الحصرية لربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض إلى إسرائيل.

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