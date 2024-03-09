موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة

يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك بعد أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بصرف مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وصدر قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ويبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر 2024، الذي يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل فلكيًا، حيث يتم صرفها وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة المالية مسبقًا والتي تشمل الآتي:

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الخميس 21 مارس الجاري

أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الأحد 24 مارس الجاري

ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الإثنين 25 مارس الجاري

ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الثلاثاء 26 مارس الجاري

رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الأربعاء 27 مارس الجاري

خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وتضمن هذا القرار بحسب بيان وزارة المالية، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي خلال شهر مارس 2024، والتي شملت الآتي:

- سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى.

- سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى.

- زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة وفقًا للآتي:

بواقع 550 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة.

550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة.

600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة.

650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.

750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام.

850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها.

وأضاف معيط أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة 1000 جنيه لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة.

وتابع وزير المالية أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل “العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي” عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت اسم “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.