إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة" بالكويت

بمشاركة 1410 قصيدة لـــ1246 شاعر وشاعرة من 36 دولة عربية وأجنبية..

أعلن سعــــود عبدالعزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية عن أسماء الفائزين بمسابقة “ديوان شهداء العزة " وذلك من خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت الموافق 9 مارس 2024م في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.



وأشار البابطين أن هذه المسابقة أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في الـــ 23 من أكتوبر 2023م، انطلاقًا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزمًا بها ، حيث كان رحمه الله حريصًا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة ، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً .

"لجنة تحكيم متخصصة في الوطن العربي"



وأوضح سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة أنه بحلول موعد انتهاء فترة تلقي المشاركات في الــ 30 من نوفمبر 2032م، كان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية.



لافتاً أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.



وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصيدة للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة.

سعـــــــــود البابطين: زيادة قيمة الجائزة ايماناً منا بنهج الوالد "طيب الله ثراه"



وأكد البابطين أنه التزامًا منا بنهج الوالد العزيز رحمه الله في تقدير الشعر في حياتنا وقيمته وأهميته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته والاحتفاء بالشعراء وإيماننا معه جميعاً بأن الشعراء هم ضمير الأمة العربية.

قررنا رفع قيمة جوائز المسابقة لتصبح كالآتي:

- الجائزة الأولى خمسة عشر ألف دولار 15000 $ وفاز بها: الشاعر مُحَمَّد عِبُّو منَ الجزائر عن قصيدتِهِ: (حُدَاءُ شَارِبِ الرِّيح).

- الجائزة الثانية عشرة آلاف دولار 10000 $ وفاز بها: الشاعر وضَّاح عليِّ حاسِر منَ اليمن عن قصيدتِهِ: (وَطَنٌ يُصَلِّي في الجَحيم).



- الجائزة الثالثة خمسة آلاف دولار 5000 $ وفاز بها: أحمد سيّد هاشِم منَ مملكة البحرين عن قصيدتِهِ: (شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَرْدِ).



كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.