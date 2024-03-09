إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب أتوبيس

وقع حادث سير مروع على طريق بلبيس - السلام، في محافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 10 أشخاص ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر تعرضهم لـ حادث انقلاب أتوبيس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس - السلام" بنطاق محافظة الشرقية ونتج عن الحادث إصابة 10 ركاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة أخرى.