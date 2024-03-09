الإسماعيلية الأزهرية تحصد المركز الثاني جمهوريًا في مسابقة الاتحادات الطلابية

فاز أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة درع الاتحادات الطلابية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، وسط مشاركة 27 مكتبًا تنفيذيًّا على مستوى الجمهورية.

واكد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية على الدور الذي تقوم به رعاية الطلاب، ومسئولي المكتب التنفيذي.

وكانت المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أعلنت مؤخرا فوز 3 من طلاب المعاهد الأزهرية بالإسماعيلية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة اوائل الطلبة .

واعلنت الإدارة التعليمية للمعاهد التعليمية بالإسماعيلية في وقت سابق عن فوز الطالب أسامة هاني، بمعهد بنين الإسماعيلية الثانوي، بلقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة التعليمية، وفاز الطالب محمود محمد عياد، بمعهد بنين آل نوح الإعدادي بلقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة بالمرحلة الإعدادية بنين.

فيما فازت الطالبة بتول محمود ياسين، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز الثانوي، بلقب الطالبة المثالية على مستوى معاهد الإدارة، وفازت الطالبة منة الله محمد، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بلقب الطالبة المثالية على مستوى معاهد الإدارة المرحلة الإعدادية فتيات؛ وقد تم تصعيد الطلاب والطالبات الفائزين للتصفية النهائية على مستوى المنطقة .