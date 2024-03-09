نقابة العاملين بالبناء والاخشاب تحتفل بيوم المرأة المصرية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية.

جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا، عايدة محيي الدين رئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منيرة الأشقر، عضو مجلس النواب، سكرتير المرأة العاملة باتحاد عمال القليوبية، ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، والدكتورة رشا حجاج، رئيس قسم الأورام بجامعة الزقازيق.

ووجهت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمي، مشيرة إلى أن الحركة النقابية تزخر بالعديد من نماذج النقابيات الناجحات.

وأكدت أن العمال هم السند الحقيقي لمصر، حتى وإن كان لهم مطالب مشروعة، قائلا: دائما يثبت العمال أنهم الظهير القوي والمساند للدولة على مر التاريخ.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، تقديم كافة أوجه الدعم لسكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد، تقديرا لما تقوم به من دور لخدمة المرأة العاملة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية خلال السنوات الماضية تحملت الكثير ووقفت إلى جانب الدولة في العديد من التحديات.

وقال عبد المنعم الجمل: الحركة النقابية المصرية قوية منذ نشأتها على الرغم من التحديات التي واجهتها، مشددا على أهمية دور اللجان النقابية في الحفاظ على حقوق العمال، والحرص على استمرار مسيرة العمل والإنتاج.