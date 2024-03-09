«أهمية التنمية المستدامة» ندوة للتوعية بحرم جامعة الزقازيق

قال الدكتور مجدى الحصري، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، إنه تم التنسيق مع كلية التجارة بجامعة الزقازيق؛ لتنفيذ ندوة تثقيفية لطلبة الفرقة الأولى بكلية التجارة، ناقشت فيها الباحثة سمر طلعت باحث بيئي بإدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة.

واهتمت الندوة بتعريف ماهية التنمية المستدامة، ودليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي، والبصمة الكربونية، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها برؤية مصر ٢٠٣٠، وكيفية تحقيق تلك الأهداف.

ولزيادة الوعى بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة قام جهاز شئون البيئة بإهداء عدد ١٠ شجرات بونسيانا إلى كلية التجارة لزراعتها داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها البنوى وكيل كلية التجارة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور السيد سالم وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب من جامعة الزقازيق، وحمادة شفيع مدير إدارة الإعلام والتوعية، والمهندس عبد الرحمن حسن رئيس قسم التشجير بجهاز شئون البيئة بالشرقية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام الدولة بشكل جاد بالتنمية المستدامة، لحسن إستغلال الموارد المتاحة، من أجل تلبية احتياجات الأفراد مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة.

