معلومات عن الأساقفة الجدد في ايبارشيات الأقباط.. تفاصيل

ساعات تفصلنا عن فعالية رعوية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي يطبق طقوس تجليس عدد من الأساقفة الجدد، مساء اليوم السبت، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

سيامة وتجليس أساقفة جدد

يشهد اللقاء سيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة الاسبفية، وهم الراهب القمص افلاديوس السرياني أسقفا ورئيساً لدير القديس الانبا باخوميوس الشايب في الاقصر، والراهب القمص انسطاسي السرياني أسقفا الايبارشية نجع حمادي وتوابعها.

كما سيتم تجليس أربعة من أساقفة العموم، وهم نيافة الانبا ميخائيل على ايبارشية حلوان وتوابعها خلفا الانبا بسنتي الذي رحب الأحد الماضي.

كما يشهد اللقاء تجليس الانبا اكسيوس على ايبارشية المنصورة، والانبا جوزيف على ايبارشية جديدة بافريقيا تشمل دول ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.

وكما يشهد تجليس الانبا توماس الاسقف العام للشؤون الديرية أسقفا ورئيساً لدير السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا في محافظة المنيا.

ومن المقرر أن تقام صلوات القداس الالهي صباح غدا الأحد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

مناسبات روحية مرتقبة في الكنائس

يبدأ الأقباط في ربوع الأرض، فترة روحية تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي بدأ الإثنين الماضي واستمر “فصح يونان” الذي اقيم الخميس الماضي بالكنائس في الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".