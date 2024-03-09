نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها داخل لوكيشن تصوير مسلسل بابا جه

احتفلت الفنانة نسرين أمين، بعيد ميلادها داخل لوكيشن تصوير مسلسل بابا جه، والمقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وظهرت نسرين أمين في صور تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتفل بعيد ميلادها بحضور ابنتها، والفنان أكرم حسني وطاقم عمل مسلسل بابا جه .

عيد ميلاد نسرين أمين

يعد مسلسل بابا جه، تانى بطولة للفنان أكرم حسنى فى الدراما الرمضانية، بعد مسلسل مكتوب عليا الذى عرضه فى رمضان الماضى.

عيد ميلاد نسرين أمين

ويعتبر مسلسل «بابا جه» من المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والتى تناقش قضية مهمة تخص المجتمع وعلاقة الآباء بالأبناء، فى إطار اجتماعى كوميدى، ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على موعد عرضه فى النصف الأول أم الثانى من الشهر الكريم.

عيد ميلاد نسرين أمين

ويواصل أبطال مسلسل بابا جه، تصوير باقي مشاهدهم في المسلسل، والذي تدور أحداثه حول مدير فندق فى فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التى تمر به وهو مأخوذ عن أحد الأفلام الكورية الكوميدية.

عيد ميلاد نسرين أمين

ويشهد العمل الدرامى الكثير من المواقف الكوميدية التى تدور حولها باقى أحداث المسلسل، الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف وائل حمدى، ومن إخراج خالد مرعى، وبطولة أكرم حسنى وسما إبراهيم ونسرين أمين.

وقال الفنان أكرم حسنى أن أحداث المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول علاقة الآباء بالأبناء بعد السوشيال ميديا وتطورها، وكيف تغيرت هذه الحياة مؤخرًا، وأعجبنى فى العمل أن أحداثه تدور فى 15 حلقة مكثفة حول مشكلات يواجهها الآباء وهى قضية مهمة وأصبحت تشغل كل بيت مصرى.

أبطال المسلسل

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.