السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بحضور كبار رجال الدولة..

الإفتاء تُنظِّم احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا مساء الغد بمناسبة استطلاع هلال رمضان

استطلاع هلال رمضان
استطلاع هلال رمضان

تُنظِّم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، غدًا الأحد مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هجريًّا، وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

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يحضر الحفل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

 استطلاع هلال رمضان

كما يحضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكلٌّ من: مفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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