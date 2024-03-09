قصور الثقافة تقدم عرض "كان في مكان" لفرقة أطفال بورسعيد

بحضور كبير ملأ مسرح قصر ثقافة بورسعيد، أقيمت ثاني ليالي العرض المسرحي "كان في مكان" ضمن موسم نوادي مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

المسرحية تأليف حسام عبد العزيز، أشعار وإخراج يوسف الشاعر، وتهتم بإكساب الطفل عددا من القيم المهمة مثل الأخلاق، الحب، التعاون، الإخلاص وغيرها، كما تعزز في نفوسهم حب الوطن.

وخلال العرض جسد الأطفال مجموعتين من الشخصيات، مجموعة أطفال المدرسة وترمز إلى الخير، ومجموعة الشياطين وترمز إلى الشر، وأكدت أحداث العرض على أعمال الخير والشر التي دائما ما يقرن اسمها بالصراع بين الناس وبعضهم، وأحيانا بين البشر والشياطين، كما ترمز أيضا إلى صراع الإنسان الداخلي لعمل الخير والمحافظة على هوية الوطن وأمجاده.

العرض إعداد موسيقي محمد هريسة، استعراضات مدرسة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، ألحان نسمة عيسى، إضاءة علاء أبو زيد، تصميم ديكور مازن الصواف، إكسسوارات جاندرو هاني، وبطولة فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة بورسعيد.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، مهندسة الديكور نهاد السيد، المخرج أسامة عبد العزيز، الفنان عمرو حسين.



"كان في مكان" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقدم ضمن عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.

ويقدم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، 6 عروض في الموسم المسرحي للطفل هذا العام وهي: مسرحية "رحلة السندباد" لقصر ثقافة السويس، تأليف كامل كيلاني وإخراج محمد تنجيري، "بنت السيرك" قصر ثقافة العريش، تأليف أحمد زحام وإخراج آمال محمود، "قلب ملك" قصر ثقافة الإسماعيلية تأليف عبده الحسيني وإخراج عبد السلام إبراهيم، "كان في مكان" تأليف حسام عبد العزيز إخراج يوسف الشاعر، "مدينة الألعاب" تأليف محمود جمال وإخراج يوسف المصري، "رادوبي الجميلة" تأليف أحمد زحام وإخراج إسلام الكفراوي، لقصر ثقافة بورسعيد.

ختام قافلة قرية فزارة بالمحمودية

من ناحية أخرى، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، التي قدمتها بقرية فزارة بالمحمودية بمحافظة البحيرة، ضمن سلسلة قوافل تقدمها بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، في إطار برامج وزارة الثقافة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

استهلت الفعاليات صباحا بمدرسة صبري القاضي للتعليم الأساسي مع مجموعة متنوعة من الورش الفنية التي قدمها فنانو قصور الثقافة لأطفال القرية ومنها: رسم وتلوين، خرز وتنفيذ تشكيلات رمضانية، تدوير خامات من الفوم جليتر، ستنسيل، كروشيه، ريزن، تلوين على الوجه.

وفي ضوء الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، عقد لقاء بعنوان "سلوك الفرد في الصيام"، شارك به الشيخ محمد الحلو من أوقاف المحمودية، وعبد الوهاب خلاف مدير العلاقات العامة بمدينة المحمودية، وتناول اللقاء كيف يهذب الصيام النفوس والأخلاق، مع تبيان أثره الكبير في ضبط السلوك الإنساني.

واشتملت الفعاليات التي نفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة المحمودية، في فترتها المسائية عددا آخر من الورش الفنية منها ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية، واختتمت بعرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية بمناسبة يوم الشهيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك وسط تفاعل عدد غفير من الأهالي، كما تم تكريم بعض رموز القرية الذين ساهموا في إنجاح القافلة الثقافية.