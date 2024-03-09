"معيط" يكرم الأمهات المثاليات بوزارة المالية

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم الأمهات المثاليات بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها.. مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل مصدر إلهام حضاري بأسمى معانى الإخلاص والرحمة والإيثار والتضحية التى تمتزج بحكمةٍ وبصيرةٍ تتجلى مشاهدها فى شتى ميادين الحياة العامة والخاصة.. تُشع بأنوارها فى كل أركان المجتمع؛ لترسي دعائمه على أسس صلبة.. تحفظ بنيانه فى ظل ما نشهده من تحدياتٍ ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية تتطلب المزيد من الاصطفاف الوطني، والتحلي بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية، ومضاعفة الجهود المخلصة من أجل الحفاظ على مصر.. كما نريدها.. ونحلم بها فى جمهوريتنا الجديدة.



أضاف الوزير، فى الاحتفالية التى حضرها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم، والدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن الأم المصرية تُجسِّد آيةً عظيمةً من آيات الله فى خلقه.. بفيض عطائها الذى لا يمتد لأبنائها وأسرتها فحسب، بل يضيئ مسارات متعددة أكثر شمولاً، على نحو يؤثر بكل قوة فى هذا البناء الوطني الشامخ والمجتمعي المتماسك، والزاخر بإسهامات إنسانية خالدة، موضحًا أننا نستمد من أمهاتنا العظيمات، روح العطاء المتجرد.. التى تبث فى نفوسنا طاقةً هائلةً من الأمل.. والقدرة على صناعة الحلم وسط تلك الأمواج المتلاطمة فى أعاصير الحياة.. والسعي الجاد لتحقيق آمالنا بمزيد من الطموح الخلاق الذى يُصدِّقه العمل المخلص والدؤوب على أرض الواقع.



وجَّه الوزير، تحية إجلال وتقدير وامتنان لكل أم مصرية.. تُؤدى الأمانة بإخلاص وتجرد.. وتصون الأسرة بجناحيها.. لتدير باقتدار شئونها فى ظل ظروف صعبة.. تُلقي بظلالها علينا جميعًا.. عاقدةَ العزم على تحمل المشقة بلمسات حانية.. تُؤْثِرُ قلوب من حولها.. قائلةً بمنتهى الوعي: «كله يهون ويعدى.. لكن بلدنا لازم نحافظ عليها آمنةً مستقرةً»، وبذلك تمتد أياديها البيضاء لتسهم فى ترسيخ التماسك الاجتماعي والوطنى.

كما وجَّه الوزير، تحية إجلال وتقدير واجبة لأمهات الشهداء الذين وهبوا أنفسهم فداءً للوطن.. وضحوا بأرواحهم لصون مقدساته ومقدراته.. ونؤكد مجددًا أن مصر لم ولن تنسى المخلصين والأوفياء من خِيرة أبنائها.



قال الوزير: «إننى وغيرى.. لا نستطيع، مهما فعلنا.. ومهما أوتينا من بلاغةِ الكلمة.. أن نُوَّفي أمهاتنا حقوقهن: عملاً أو حتى بالقول.. لعِظَم ما جادوا به على مدار العمر.. تاركين بصمات واضحة ليس فى شخصياتنا فحسب.. بل فى ملامح الشخصية المصرية بهويتها الوطنية، ذات الانتماء والولاء الخالص لمصر: التاريخ والحضارة، الذى يتخذ من الواقع دافعًا للتحول إلى غدٍ أفضل».



أكد الوزير، أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُولى عناية خاصة بالأم العاملة والمعيلة على المستوى الأسرى والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.. وتوفر لها كل سبل الحماية والدعم والمساندة.. فى إطار العهد الذهبي الذى تعيشه المرأة المصرية.. مُتمتعةً بحقوقها الكاملة فى شتى المجالات.. على نحو تعكسه الاستراتيجيات والبرامج الحكومية والمخصصات الموازنية.

أعرب خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية بوزارة المالية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تكريم الأمهات المثاليات بالوزارة، وخلق روابط اجتماعية مع العاملين والتواصل الدائم معهم، لافتًا إلى أن المكرمات قدمن إنجازات كبيرة في حياتهن العملية رغم ظروفهن العائلية باستشهاد أزواجهن في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن.



تم تكريم كل من: سمر محب الدين محفوظ، وإيناس يحيى أمين، ورحاب علي أحمد، وزيزي عبد الرازق إسماعيل، ونهاد نيازي محمد، ورحاب السعيد محمد، وعفاف عاشور يوسف، وصبرين أحمد علي، وشيرين محمد إبراهيم، والشيماء حسن البديوي، وسامية محمد علي، وسوسن محمد فاروق، وإيمان عبد الستار محمود، وسناء محمد جعفر، وأميمة سامي عبده، وهدى علي عبد المحسن، وبسينة وهيب عزيز، ومكية جاد مكي، وسحر السيد عبد الله، وحليمة عبد الحميد محمد، ودينا إبراهيم محمد، وسامية معوض إبراهيم، ونفسية حسني حسن، وجملات أحمد محمود، وعنايات محمد فرحات، وحنان مصطفى مراد، وأحلام صبح محمود، وعزة عبد المحسن متولي، وحنان حسن محمد، وعزة السيد محمد، وجيهان عاطف عز الدين.