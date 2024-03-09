اليوم .. مسيرة صبرى موسى فى ضيافة منتدى ثقافة وإبداع

يستضيف مركز الإبداع الفنى– بساحة دار الأوبرا– التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى السابعة مساء اليوم السبت 9 مارس 2024، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع الذى يشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر.

تقام هذه الفعالية بعنوان "صبرى موسى.. ساحر الكتابة.. مسيرة مبدع"، يتحدث فيها الكاتب الصحفى القدير أيمن الحكيم صاحب كتاب "صبرى موسى.. ساحر الكتابة.. سيرة وأوراق واعترافات"، والكاتب حسين عثمان صاحب دار نشر ريشه، والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان

ويتم إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة صبرى موسى صاحب الإنجازات الصحفية والروائية.

والإبداعية المتميزة والرائدة فى مجالات القصة والرواية والكتابة للسينما بعدد من السيناريوهات لأفلام مهمة فى مسيرة السينما المصرية مثل البوسطجى، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس، بالإضافة لريادته فى مجال أدب الرحلات.

وتتويجًا لهذه المسيرة المتميزة حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب 1974، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية 1975، جائزة بيجاسوس من أمريكا 1978، وسام الجمهورية للعلوم والفنون 1992، جائزة الدولة للتفوق 1999، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب 2003.