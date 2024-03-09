تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام فاتح كاراجومروك الليلة

يستعد فريق طرابزون سبور التركي والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، أمام نظيره فاتح كاراجومروك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة طرابزون سبور أمام نظيره فاتح كاراجومروك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فريق طرابزون سبور المتوقع

من المنتظر أن يبدأ المدرب عبد الله أفشي مدرب فريق طرابزون التركي المواجهة على النحو التالي:ـ

حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع: توماس مونيير، باتيستا ميندي، ستيفانو دينزفيل، إرين المالي.

خط الوسط: بيرات أوزديمير، يوميت جونز، إينيس بردهي.

خط الهجوم: إيدين فيسكا، إينيس ديستن، محمود حسن تريزيجيه.





ترتيب فرق المقدمة بالدوري التركي

1- جالتا سراي: 78 نقطة

2- فنربحشة: 73 نقطة

3- طرابزون سبور: 46 نقطة

5- قاسم باشا: 40 نقطة