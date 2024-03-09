أندية الفتاة بالشرقية تحتفل بـ «يوم المرأة العالمي»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة من خلال خطة أندية الفتاة والمرأة، تزامنا مع الإحتفال بـ «يوم المرأة العالمي» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحب وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

وقد شارك عدد ٣٠ مركز شباب بتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تختص بتدريب وتوعية الفتيات من مختلف الأعمار وهم:

«السعديين، منيا القمح، المستقبل، القنايات، المسلمية

أبوكبير، المؤانسة، ملامس، الصالحية الجديدة، كفر الحصر

الجديدة، الحلمية، نزلة العرين،

شينبارة الميمونة، الاخيوة ، الحسينية، مشتول

العجمي، كفر صقر، مباشر، شرقية مباشر، الزهور، الشروق، النصر ، الأمل، السلام»، ومراكز التنمية الشبابية بـ «كفر صقر، ديرب نجم، بلبيس».

وتضمنت الأنشطة والبرامج العديد من ورش العمل الخاصة بتعليم الفتيات الأعمال اليدوية والحرفية، في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل الفتيات وتعليمهم الحرف اليدوية، وإنتاج العديد من الأعمال والتي بدورها تؤهلهم الى سوق العمل، كما تضمنت أيضا تنفيذ الندوات التي تهدف إلى توعية الفتيات من مختلف الأعمال بجميع الموضوعات التي تخص صحة المرأة الصحية والنفسية، وذلك من خلال متخصصين بتلك الموضوعات، والتي شهدت مشاركات كثيفة من أعضاء مراكز الشباب وأندية الفتاة والمرأة .

ويأتي ذلك في إطار الإحتفال بالمرأة المصرية، وذلك تاكيدا على الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المرأة في جميع خطواتها من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.