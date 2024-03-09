تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة قادش اليوم بالدوري الإسباني

يحل فريق أتليتكو مدريد تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني، ضيفًأ ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق قادش، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المنتظر أن الأرجنتيني سيميوني استقر بشكل كبير على تشكيل أتلتيكو مدريد أمام قادش.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ويتسل، غابرييل، هيرموسو.

خط الوسط: يورينتي، دي بول، كوكي، ساؤول، لينو.

خط الهجوم: موراتا، كوريا.

ويقع فريق أتلتيكو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن أتلتيك صاحب المركز الخامس، وهو يبتعد بثلاث نقاط فقط عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن جيرونا الذي يحتل المركز الثاني.

بينما يحتل فريق قادش الذي يواجه خطر الهبوط المركز الثامن عشر حيث لم يحقق سوى انتصارين و13 تعادلًا و12 هزيمة من أصل 27 مباراة.