غلق 68 منشأة طبية مخالفة بعدد من مراكز كفرالشيخ

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، غلق 68 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية بجميع مراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة أميرة عبدالسلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ.

قال المحافظ أن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين فى إطار قانونى، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وتهدف إلى التأكد من إلتزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى.

و أكد أهمية إستمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أى مخالفات.

أوضح وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير، أن الحملة تمكنت من ضبط 127 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وجارى إستخراج قرارات غلق لها، وتحرير 27 محضر إثبات حالة بالمخالفات، وتنفيذ الغلق الإدارى لـ 68 منشأة طبية، وتحرير 20 محضر فض شمع، وتحرير عدد من الإنذارات بتلافى السلبيات التى وجدت أثناء الحملة.

