مسابقة دينية للمسلمين والمسيحيين تضرب مثالا في الوحدة الوطنية بالضرائب

أقامت مصلحة الضرائب المصرية احتفالية لتوزيع جوائز المسابقة الدينية التي نظمتها للعاملين بها من المسلمين والمسيحين.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال كلمتها بالإحتفالية أن المسابقة التي تم تنظيمها هذا العام كان لها طابعًا مميزًا واستثنائيًا، حيث اشتملت على مسابقة لحفظ القرآن الكريم ، وكذلك مسابقة دينية للأخوة المسيحين، في سابقة هي الآولى من نوعها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية .

وقالت "رشا عبدالعال": أتشرف بحضوري هذه الإحتفالية و التي تأتي إستكمالًا لمسيرة التآخي والوحدة الوطنية، لافتة أن اتخاذ المصلحة لهذا النهج في المسابقات الدينية للعاملين بها ، سيجعل منها قدوة لمختلف الجهات الحكومية لترسيخ مبادئ الوطنية و المواطنة ، مشيرة إلى أن المصريين نسيج واحد و قلب واحد شريانيه المسلمين و المسيحيين من قديم الأزل ، فمصر أمة عريقة تحمل كل معاني الحب و الإنسانية و الرحمة ، فنحن جميعًا أبناء لوطن واحد .

وأوضحت "رشا عبد العال " أن الإشراف العام على مسابقة حفظ القرآن الكريم كان من جانب الازهر الشريف ، وبالنسبة للمسابقة الدينية للأخوة المسيحيين كانت برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية .

قامت رئيس المصلحة بتقديم درع التكريم الخاص بالمصلحة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، و تسلمه نيابة عنه الاب القس بولس حليم مسئول ادارةالتدريب بالمركز الاعلامى للكنيسه القبطية الارثوذكسية ، كما قامت بتسليم درع المصلحة لكل من الدكتور محمد داود أستاذ علم الفقه واللغة بجامعة قناة السويس، و عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،والاب القس بولس حليم مسئول ادارةالتدريب بالمركز الاعلامى للكنيسه القبطية الارثوذكسية .

وقال الدكتور محمد داود أستاذ علم الفقه واللغة بجامعة قناة السويس، إن الله سبحانه و تعالى قدم الأمن على الرزق في كتابه الحكيم " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ "، و دورنا كشعب مصر الحفاظ علي أمنها فمصر تحيط بها المؤامرات لضرب نسيج الوطن ، والشعب المصري شعب عريق وواعٍ لهذه المخططات ، و نحن في رباط إلى يوم الدين ، و لا يسعني اليوم سوى التوجه بالشكر و التقدير لمعالي الدكتور وزير المالية ، و رئيس مصلحة الضرائب المصرية على هذه الدعوة الكريمة ، التي تنم عن الشعور الوطني ،و نسأل الله أن يظل يعم الأمن على مصرنا الغالية .

وقال "الأب القس بولس حليم" مسئول ادارة التدريب بالمركز الاعلامى للكنيسه القبطية الارثوذكسية" إن الإنتماء للوطن هو الخط الذي تسير عليه الكنيسة تجاه المجتمع ، مشيرًا إلى أن شعار الكنيسة المصرية " وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن " ، و أن تاريخ مصر يُسطر بنسيجيه المسلمين و المسيحيين ، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية تتوجه بالشكر للدكتور وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية .

وقام قداسة البابا تواضروس الثاني بتوجيه خطاب شكر لرشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، لإقامتها هذه المسابقة الدينية للعاملين المسلمين والمسيحين على حدٍ سواء بكافة المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية ،ومسابقة حفظ القرآن الكريم للمسلمين اشترك فيها عدد 190 متسابق ، مقسمة إلى 3 فئات هي حفظ القرآن الكريم كاملًا ، وحفط نصف القرآن الكريم ، وحفظ ربع القرآن الكريم، و فاز فيها 30 متسابق ، بواقع خمسة متسابقين في كل فئة ، بإجمالي عدد 15 متسابق من ضرائب القيمة المضافة و 15 متسابق من ضرائب الدخل، وبالنسبة للمسابقة المخصصة للاخوة المسيحيين اشترك فيها 200 متسابق، فاز منهم 30 متسابق بواقع 15 فائز من ضرائب القيمة المضافة ، و 15 فائز من ضرائب الدخل.

حضر الإحتفالية عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، وحامد عقل رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب، وحجاج كامل رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة ، ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الموقع الإلكتروني ، وعدد من قيادات المصلحة.

وتوالت الفقرات من قراءة آيات من القرآن الكريم ، وعرض فيلم قصير عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، و فيلم قصير عن الوحدة الوطنية و في مقدمته كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حب مصر و في دعم الوحدة الوطنية ، عقب ذلك تكريم الفائزين بالمسابقة الدينية، الذين كانوا يرتدون وشاح يحمل علم مصر الحبيبة يحتضن فيه الهلال الصليب رمزًا للوحدة الوطنية ، و على هامش الإحتفالية تم تكريم عشرة من رموز ذوي الهمم بمصلحة الضرائب الذين لهم باع كبير في مساعدة ذوي الهمم بالمصلحة .