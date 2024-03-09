“المصري للتأمين” يشارك في النسخة الأولى لمؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية

تحت عنوان " بناء القدرات لتعزيز التنمية"..

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض بمحافظة دمياط تحت عنوان “بناء القدرات لتعزيز التنمية” يوم السبت 2 مارس 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وسعيد زعتر رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، وهيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وأحمد إكرام نائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية.

وقد أكد الدكتور محمد فريد فى الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الهيئة سوف تعقد سلسلة من المؤتمرات بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز و رفع مستويات الوعى والمعرفة بالانشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز القدرات المالية للافراد في اتخاذ قرارات استثمارية وإدخارية وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية ، كما أكدت عوض محافظ دمياط على أن أبناء محافظة دمياط يمتلكون أفكار وأدوات ومهارات إستثمارية وتجارية ويتطلعون لإستكشاف فرص جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار وكذلك التأمين.

وقد عقدت خلال فاعليات المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان ( دور القطاع المالى غير المصرفي في توفير حلول تساعد الشركات على التوسع والنمو ) والتي شارك فيها كلا من رئيس البورصة المصرية ، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، ونائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ونائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية.

كما عُقد لقاء مع أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة حورس بمحافظة دمياط وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى الاتحادات وشركات التأمين لتعزيز مستويات الثقافة المالية.

ومان قد افتتح محمد فريد، ومنال عوض المعرض المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بحديقة بنت الشاطئ بمحافظة دمياط والذي توافدت عليه العديد من فئات المجتمع المختلفة علي مدار اليوم للتعرف علي الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها .

وشارك بالمعرض شركات التأمين التالية : مصر للتأمين،مصر لتأمينات الحياة ، جي آي جي مصر ، جى اى جى مصر حياة تكافل ، قناة السويس للتأمين ، الدلتا لتأمينات الحياة، أورينت للتأمين التكافلي ، كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة، الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، المصرية للتأمين التكافلي، تشب لتأمينات الحياة ، قناة السويس لتأمينات الحياة ، أليانز مصر.

وقامت الشركات بعرض منتجاتها التأمينية المختلفة لتوضيح كيفية الإستفادة من التأمين في التقليل والحد من المخاطر وذلك لضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .

كما شارك الاتحاد المصرى للتأمين بجناح مخصص للتعريف والتوعية بالمنتجات التأمينية المتوفرة في سوق التأمين المصرى وقد قام فريق الاتحاد بتوزيع بعض الكتب والكتيبات التوعوية والتي تضمنت تعريف بانواع التأمين المختلفة .

ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين إلى دعم وتعزيز الشمول التأمينى من خلال محاولة نشر الفكر التأمينى وزيادة وعى كافة فئات المجتمع بالخدمات التي يمكن أن يقدمها لهم قطاع التأمين، ومن ثم يحرص الاتحاد على المشاركة فى مثل هذه المؤتمرات والمعارض بهدف تعريف الفئات المستهدفة بالخدمات التأمينية المختلفة مما يساهم في نشر الوعي والثقافة التأمينية.

وقد كان للاتحاد المصري للتأمين إسهامات كثيرة فى زيادة الوعى التأمينى من بينها:-

إطلاق حملة إعلانية تليفزيونية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية التأمين سواء على الحياة أو الممتلكات؛ مما سينعكس بشكل إيجابى على زيادة حجم أقساط التأمين.

التنسيق مع وزارة التعليم بأن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل المختلفة دور التأمين وفوائده لتوضيح وتبسيط مبادئ ومفاهيم وأهداف التأمين وأهميته بالنسبة للمجتمع وللاقتصاد القومى.

المشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب في الجناح المخصص للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف نشر الفكر التأمينى من خلال الشرح المبسط للسادة الزائرين عن ماهية التأمين والخدمات التي يقدمها.

المشاركة في معرض "بيزنس يا شباب" تحت شعار«شباب مصر مستقبلها » للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية والذى انعقد خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2023بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية معالى الدكتور/رئيس مجلس الوزراء.

كما سيقوم الاتحاد بإستكمال مسيرته نحو تحقيق إستراتيجيته التي وضعها للوصول إلى الشمول التأمينى وذلك من خلال المشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد في بعض محافظات الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع تلك الفئات