رياح مثيرة للرمال.. حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم السبت.

الشبورة المائية

وتكونت فى الصباح الباكر شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما حذرت الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوادي الجديد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ويكون باردا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.