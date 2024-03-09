السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 3 حالات تعد على مساحة 123 متر بالمحلة

إزالة التعديات بالمحلة
إزالة التعديات بالمحلة

واصلت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، تتفيذ حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية والبناء المخالف ، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 22 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع القوة الأمنية والشرطية والجهات المعنية، وبمشاركة المهندس محمد حنتوش نائب رئيس المدينة، والمهندس تامر عبد البارى مدير  بناء و تنمية القرية، ورؤساء الوحدات المحلية.

وتمكنت الحملات من إزالة عدد 3 متغيرات مكانية، على مساحة 123 متر مربع ، بقرية سندسيس، بوحدة المعتمدية، عبارة عن حوائط وأعمدة بدور ثانى علوى ،وبناء حجرتين بدور ثالث علوى، وتنفيذ إزالة لمبنى وسور بالبلوك متعدى على الأرض الزراعية، على مساحة 20 سهم ، بقرية الحوامدية الجديدة التابعة لوحدة محلة حسن.


وقامت الحملة بإزالة مخالفة بناء، وفك شدة خشبية؛ لصب  دور ثالث علوى ، خارج الحيز العمرانى، بقرية كفر قريطنة بوحدة نمرة البصل، على مساحة 144 متر مربع ،
إلى جانب إزالة وصلات  من بئر مياه جوفية، مخالف بداخل مصنع كرتون، وردم البئر  بالكامل ، بقرية صفط تراب.

وتستمر حملات الإزالات، وفق جدول زمنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتعامل والتصدى بكل حزم وحسم  لملف البناء المخالف، والتعديات على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية .

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