إزالة 3 حالات تعد على مساحة 123 متر بالمحلة

واصلت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، تتفيذ حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية والبناء المخالف ، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 22 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع القوة الأمنية والشرطية والجهات المعنية، وبمشاركة المهندس محمد حنتوش نائب رئيس المدينة، والمهندس تامر عبد البارى مدير بناء و تنمية القرية، ورؤساء الوحدات المحلية.

وتمكنت الحملات من إزالة عدد 3 متغيرات مكانية، على مساحة 123 متر مربع ، بقرية سندسيس، بوحدة المعتمدية، عبارة عن حوائط وأعمدة بدور ثانى علوى ،وبناء حجرتين بدور ثالث علوى، وتنفيذ إزالة لمبنى وسور بالبلوك متعدى على الأرض الزراعية، على مساحة 20 سهم ، بقرية الحوامدية الجديدة التابعة لوحدة محلة حسن.



وقامت الحملة بإزالة مخالفة بناء، وفك شدة خشبية؛ لصب دور ثالث علوى ، خارج الحيز العمرانى، بقرية كفر قريطنة بوحدة نمرة البصل، على مساحة 144 متر مربع ،

إلى جانب إزالة وصلات من بئر مياه جوفية، مخالف بداخل مصنع كرتون، وردم البئر بالكامل ، بقرية صفط تراب.

وتستمر حملات الإزالات، وفق جدول زمنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتعامل والتصدى بكل حزم وحسم لملف البناء المخالف، والتعديات على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية .