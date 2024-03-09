دهسه خاله.. مصرع طفل تحت عجلات لودر

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات لودر يقوده خاله، في منطقة العياط بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحادث دهس طفل بمنطقة العياط جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام سائق لودر بدهس ابن شقيقته دون قصد مما تسبب في وفاة الطفل، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق واللودر المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المعاينة تكشف سبب حريق شقة سكنية في الدقي

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى نشوب ماسا كهربائيا بجهاز التكييف.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ؛ يتضمن نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المساحة بالدقي.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم إجراء عملية التبريد.

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح



لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.