موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي اليوم السبت مباراة في الجولة 23 من دوري روشن السعودي أمام التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله مصالحة الجماهير بعد التعثر بالتعادل أمام الفتح في الجولة الماضية.



ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع بـ39 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والتعاون اليوم في الدوري السعودي

يلعب الأهلي اليوم السبت الموافق 9 مارس أمام التعاون في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون اليوم في الدوري السعودي

تنقل مباراة الأهلي والتعاون اليوم في الدوري السعودي عبر قنوات "إس إس سي سبورت 1 إتش دي" وإس إس سي سبورت 1 إس دي" و"إس إس سي سبورت 5" بتعليق فارس عوض وعبد الله الغامدي وفهد العريشي.

