أتليتكو مدريد في مواجهة قادش للحفاظ على المربع الذهبي بالدوري الإسباني

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسبانى أمام نظيره قادش، فى الخامسة والربع مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.



ويأمل أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز ومن ثم حصد نقاط المباراة الثلاثة للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الاسباني.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 54 هدفًا وتلقي 29 هدفًا.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على حساب ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.