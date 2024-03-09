كوكا يسعى لتحقيق إنجازا جديدا مع ألانيا أمام سيفاس سبور في الدوري التركي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"، مع نظيره سيفاس سبور فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويأمل الفرعون المصري في تحقيق الفوز مع ألانيا وكتابة انجاز جديد يضاف في سجل تاريخه وعدد أهدافه، فيما يسعى للمساهمة في تحسين موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري التركي للموسم الحالى.



موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويدخل كوكا مباراة اليوم مع ألانيا سبور محتلا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 12 وخسارة 9 مواجهات، وتسجيل 35 هدفًا وتلقي 42، بينما يحتل فريق سيفاس سبور المركز التاسع برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 11 وخسارة 8 مواجهات.



ونجح أحمد حسن كوكا في صناعة هدف فريقه الثالث ليساهم في انتصار ثمين لناديه أمام طرابزون صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، على أرضه وبين جماهيره.



ولعب كوكا سابقا في صفوف آلانيا سبور على سبيل الإعارة قادماً من أولمبياكوس اليوناني موسم 2022–2023، وتألق المهاجم المصري مع آلانيا سبور في الموسم الماضي وسجل 11 هدفاً كما صنع هدفاً آخر.