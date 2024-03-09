محافظ جنوب سيناء يفتتح أول مكتب بريد بقرية رأس النقب بمدينة طابا

في العيد القومي للمحافظة ..

قال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على توفير كافة الخدمات لأهالي قرية رأس النقب، بعد نقل تبعيتها لمدينة طابا بقرار رئيس الجمهورية رقم 424 ، مشيرا إلى أن أهالي القرية عانوا من صعوبات في صرف المعاش والمرتبات، وصعوبة في المراسلات البريدية، وكان يجري إرسال سيارات بريدية متنقلة لتقديم كافة الخدمات، ولكن الآن أصبح لديهم مكتب بريد، لتقديم كافة الخدمات البريدية الإلكترونية، بواقع يصل إلى 140 خدمة متنوعة.



جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال افتتاح أول مكتب بريد بقرية النقب، التابعة لمدينة طابا، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، تزامنا مع العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء ، وإحياء الذكرى ال 35 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية بالمعركة الدبلوماسية التي خاضتها الدولة المصرية أمام لجنة التحكيم الدولي.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء الإجراءات والتسهيل على المواطنين.



ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتب بريد رأس النقب يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير ونمذجة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى منافذ متطورة توفر كافة الخدمات الحكومية والبريدية، والمالية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية بالاعتماد علي أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن مكتب بريد رأس النقب يقع على مساحة 150 متر مربع، ومجهز بعدد 5 شبابيك، ويؤدي المكتب كافة الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل " صرف المعاشات، و خدمات الشهر العقاري، سداد مخالفات المرور"، إضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS".

وأشار إلى أن البريد المصري يمتلك أكثر من 4500 مكتب بريد ، إضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، منتشرين علي مستوى الجمهورية، و 130 سيارة بريد متنقلة يجري المناورة بها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحصول كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ ميسر.

وأوضح أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد جنوب سيناء، بلغ 30 مكتب بريد، وجرى , الانتهاء من تطوير 28 مكتبًا حتى الآن، وجار تطوير 2 مكتب بنسبة إنجاز تصل إلى 94%.