جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول أهم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم.





جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

كريستال بالاس X لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

قادش X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو X فروسينوني – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا X انتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق X أبها – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 2

الفتح X الخليج – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 1

التعاون X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X ألانيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

قونيا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهيرX أنطاليا سبور – الساعة 6 مساء

طرابزون سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD

