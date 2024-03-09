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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول أهم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم. 

 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء 

كريستال بالاس X  لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

آرسنال X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
فالنسيا X  خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3           

قادش  X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
كالياري X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1   

ساسولو X فروسينوني – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  

بولونيا X انتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

جنوى X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1    

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا 

بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 4:30 عصرا 

أوجسبورج X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا             

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5   
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X أبها – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 2                   

الفتح X الخليج – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 1                 

التعاون X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1  

 

مواعيد مباريات الدوري التركي  
سيفاس سبور X ألانيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا                 

قونيا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهيرX أنطاليا سبور – الساعة 6 مساء 

طرابزون سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 6 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
المقاولون العرب X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD 
 

الجريدة الورقية