جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول أهم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء
كريستال بالاس X لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
آرسنال X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فالنسيا X خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
قادش X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
غرناطة X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو X فروسينوني – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا X انتر ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوى X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
لايبزيج X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X أبها – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 2
الفتح X الخليج – الساعة 4 عصرا على قناة SSC 1
التعاون X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X ألانيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا
قونيا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 3 عصرا
إسطنبول باشاك شهيرX أنطاليا سبور – الساعة 6 مساء
طرابزون سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD