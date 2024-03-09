توخيل يثني على بافلوفيتش مع بايرن ميونخ

أثنى توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على التطور الذي يحققه لاعب خط الوسط الشاب ألكسندر بافلوفيتش، وأعرب عن سعادته بأن اللاعب سيغيب لمباراة واحدة فقط للإيقاف وليس أكثر، حيث سيفتقد جهوده في مواجهة ماينز، غدا السبت، في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وظهر بافلوفيتش صاحب ال 19 عاما على الساحة، ويرجع ذلك جزئيا بسبب الإصابات التي عانى منها بايرن، واستطاع أن يغتنم الفرصة بشكل جيد.

وكان بافلوفيتش، الذي يملك الجنسيتين الألمانية والصربية، مفيدا في الفوز الذي حققه بايرن على لاتسيو الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وسيشارك كونراد لايمر بدلا منه في المباراة أمام ماينز، حيث ينتظر أن يستمر جوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن، وهذا هو التأثير الذي أحدثه بافلوفيتش.

وقال توخيل، الذي سيرتدي حذاء خاصا في مباراة السبت بعدما تعرض لكسر في إصبعه الأكبر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :" لا يمكنك أن تعرف أبدا ما إذا كان يمكن للاعب أن يظهر مهاراته في ظروف تنافسية، وتحت ضغط، أم لا".

وأضاف:" من الرائع رؤيته يتمكن من القيام بهذه الأمور بنفس الثقة، بنفس العقلية، بنفس الجودة بغض النظر عن اسم المنافس وبغض النظر عن قيمة المباراة، سواء كانت مباراة كأس، دوري أبطال أوروبا أو مباراة بالدوري. يستحق أكبر إشادة على هذا".

"وتتنافس ألمانيا وصربيا بشأن على اللاعب لارتداء قميص المنتخب، ويعتقد توخيل أن اللاعب الصاعد من أكاديمية بايرن يمكنه الذهاب بعيدا".

وقال :"كان يبدو عليه التفاؤل منذ الحصة التدريبية الأولى. يحضر دائما إلى التدريب وهو مبتسم. بالإضافة لقدراته الرياضية، أظهر كم هو جيد، وكم هو ممتن لحصوله على هذه الفرصة".

وأكد :"يمكنك فقط أن تجد فرحته الطفولية لكونه موجودا على أرض الملعب. ثقته يكتسبها من طريقة لعبه. يتدرب دائما بنفس الطريقة".

وسيرحل توخيل عن بايرن بنهاية الموسم، نظرا لان بايرن يبتعد بفارق 10 نقاط خلف باير ليفركوزن مع تبقي عشر مباريات على نهاية المسابقة، وبات الفريق على حافة عدم التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 12 عاما.