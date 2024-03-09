حملات تموينية لضبط الأسعار بمركز سنورس

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، للمرور على الجزارين ومحلات بيع الطيور.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال ذلك قامت الحملة برئاسة المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ حملة للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والاسماك ومتابعة الأسعار، والتأكد من الكشف البيطري على كافة اللحوم قبل ذبحها، لضمان خلوها من الأمراض والأوبئة حفاظا على صحة المواطنين.

وتم تنفيذ الحملة المكبرة بالاشتراك مع الإدارة البيطرية وإدارة تموين سنورس برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، وإدارة الاشغالات بالمركز وبالتعاون مع قوات شرطة المرافق والجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس. وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على محال الجزارة للتأكد من صلاحية وجودة اللحوم المعروضة، بالإضافة إلى متابعة محال بيع الطيور الحية والمجمدة والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات والمنافذ.

وخلال الحملة وجه رئيس مركز ومدينة سنورس برفع وإزالة الاشغالات الموجودة بالشارع الرئيسي للقرية، وتجنيب الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع، لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمارة، وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات الرقابية سوف تواصل أعمالها ليلا ونهارا، للعمل على ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن، التنبيه على الجزارين بضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية، مع الالتزام بالأسعار، بالإضافة إلى مواجهة جشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية.

تحرير محاضر ومخالفات ضد الجزارين والتجار بمركز سنورس

وأضاف رئيس المركز أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والجزارين، شملت المخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم، وتغيير مواصفات، مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بدائرة المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، ومنع احتكارها وتخزينها لدى التجار.