ميدو يصطدم جمهور الزمالك بشأن قرار منتظر بإيقاف القيد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض قد لا يتمكن من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب أن نرى الصورة بشكل كاملة، مجلس إدارة الزمالك واجه أزمات كبيرة عند بداية مشواره، والزمالك كي يصل لأفضل صورة يحتاج لأكثر من فترة انتقالات".

وأضاف: "ليس من السهل أن تجد اللاعبين الذين تريدهم في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن الزمالك احتاج للتدعيم بشكل كبير للغاية في وسط الملعب، لأن الزمالك بنسبة كبيرة فترة الانتقالات القادمة قد لا يتمكن من قيد لاعبين جدد".

وتابع: "أعرف الأزمات الدولية على الزمالك جيدًا، والنادي ليس في موقف جيد حاليًا.. إذا كانت الأموال متاحة أمام الزمالك لكان شكّل فريقًا قويًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "دور الزملكاوية الحقيقيين هو مساندة النادي في الفترة الحالية.. المدرب مازال يكتشف الفريق، وحظه جعله يواجه مباراة كبيرة في وقت مبكر".